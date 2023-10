Gli aiuti alle famiglie. Bonus bollette e benzina. Ecco come ottenerli

Arrivano i nuovi aiuti contro il caro energia. A preoccupare le famiglie sono soprattutto i costi per il riscaldamento, che sarà acceso a novembre, con il prezzo del gas che sta aumentando. A spingere in alto le tariffe applicate dai fornitori anche la fine del mercato tutelato, che, ricorda Silvia Bartolini, presidente del Codacons Toscana, "se non ci saranno altre proroghe terminerà a gennaio 2024, con gli utenti che sono dunque chiamati in questi ultimi mesi dell’anno a scegliere un’offerta dei gestori del gas che operano nel mercato libero". In questo contesto, a dare una mano contro il carovita, anche se per il momento solo relativamente all’ultimo trimestre 2023, è il decreto Energia approvato il 25 settembre dal consiglio dei ministri, che conferma i bonus sociali energia con la soglia a 15mila euro di Isee, il taglio dell’Iva sul gas al 5% e che introduce un bonus riscaldamento ed un bonus carburanti per le famiglie a cui spetta la social card.

Bonus bollette – Prorogata fino al 31 dicembre 2023 la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli. In questo modo, secondo i calcoli del governo, la spesa delle famiglie alle quali spetta il bonus si ridurrà del 30% per l’energia elettrica e del 15% per il gas. I Bonus Luce e Gas sono riconosciuti in automatico a chi ne ha diritto (previa presentazione di Dsu e ottenimento di attestazione Isee) sotto forma di sconto in bolletta. Confermati per tutti fino al 31 dicembre 2023 anche l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale e la riduzione dell’aliquota Iva al 5% (provvedimento che riguarda tutte le utenze).

Bonus riscaldamento – Qui ci sono novità. l Decreto Bollette di maggio (n. 342023) aveva infatti introdotto un nuovo contributo per le spese di riscaldamento esteso a tutti, senza limiti di reddito che sarebbe dovuto partire dal 1 ottobre. on il nuovo decreto-legge, invece, questo bonus diventa un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre che va a integrarsi al Bonus Luce e Gas, ed è quindi destinato solo a chi già riceve il bonus sociale. L’imporo dovrebbe aggirarsi sui 70 euro ed essere crescente rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.

Bonus carburanti – E’ destinato alle famiglie in situazioni di disagio economico. La social card ‘Dedicata a te’ della quale, da luglio 2023, possono usufruire le famiglie con almeno tre componenti e Isee non superiore a 15mila euro, potrà essere usata anche per l’acquisto di carburante. L’importo aggiuntivo sarà definito da un decreto attuativo entro la fine di ottobre. Probabilmente il bonus carburante sarà di circa 80 euro e si andrà ad aggiungere ai 382,50 euro della social card spendibili entro dicembre 2023.

Monica Pieraccini