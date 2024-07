‘Gli Abetini’ di Kalenter al Golf Club Marigola

Al ristorante del Golf club Marigola, stasera alle 21.30, nell’ambito della rassegna ‘Raccontiamoci’ promossa dal Comune di Lerici, si svolgerà un incontro dal titolo ‘Lerici degli anni Trenta ne ‘Gli Abetini’ di Ossip Kalenter (nella foto). Il libro ‘Die Abetiner’ di Johannes Burkhardt, alias Ossip Kalenter, pubblicato nel 1950 e successivamente nel 1959, è dedicato a Lerici e ai suoi abitanti, rispettivamente Abeti e Abetini. Lo scrittore e giornalista, nato a Dresda nel 1900 e dopo l’avvento del nazismo costretto ad emigrare prima a Praga e nel 1939 in Svizzera, era molto amante dell’Italia, in particolare dei piccoli centri e fu un assiduo frequentatore di Lerici a partire dagli anni Trenta. ‘Gli Abetini ovvero Fortuna e splendore di una cittadina del Mediterraneo’ è uscito per la prima volta in edizione italiana nel 2022 con l’editore De Ferrari nella traduzione di Liviana Ferdeghini, grazie al sostegno del Comune di Lerici e dell’Associazione culturale italo-tedesca. La serata, curata in collaborazione con Acit, prevede la lettura di brani dal libro a cura di Chiara De Carolis e interventi sull’autore e sul suo legame con il territorio di Laura Burlando e Chiara Cozzani.