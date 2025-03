Gli 883Mania stasera allo Smood

Sul palco dello Smood - Sign music desk torna stasera, a grande richiesta, la musica di Max Pezzali e degli 883. Loro sono gli 883Mania e sono una delle più grandi tribute band di Pezzali & Co in Italia. "Con i primi due album, ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ e ‘Nord Sud Ovest Est’ – dichiara il direttore artistico Stefano Ricci – gli 883 si sono distinti nel panorama pop italiano per i testi giovanili e originali, diventati un icona degli anni Novanta italiani. Sebbene siano principalmente classificati come un gruppo di musica pop, la loro carriera musicale ha attraversato anche altri generi come il rap, la dance ed il rock. La loro passione per la musica e la voglia di fare ballare e divertire il pubblico, li spinge a mettere in scena spettacoli live di altissimo livello, pieni di energia e coinvolgimento". Nel locale di via Vecchia il concerto inizia alle 22 (dalle 20 la cena). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 7671213 anche via Whatsapp.