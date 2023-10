Gita del Cai a Zignago: sulle strade del Medioevo

Almeno sul calendario, l’autunno è arrivato e la sezione spezzina del Cai propone un doppio appuntamento in onore della nuova stagione: nel centro polifunzionale di Pieve di Zignago, è in programma domenica 15 ottobre la castagnata, con menù a base di prodotti della Val di Vara: pranzo alle 13, (prenotazioni al 348-7478928). In concomitanza con l’evento, è prevista un’escursione in zona che prenderà il via dal Comune di Zignago: il tragitto si snoderà per un tratto della Via dei Monti, deviando davanti al santuario mariano nello slargo verso la cima del monte Dragnone. Giù lungo la Via Crucis, per poi risalire verso la via dei Monti che aggira la cima del Dragnone e rientro alla Pieve. Difficoltà: TE, durata quattro ore circa.

Dopo la castagnata, sarà possibile visitare i resti del villaggio medievale di Zignaculi e la mostra archeologica permanente dedicata al professor Tiziano Mannoni. L’escursione è realizzata in collaborazione con il consorzio Il Cigno. Per info: 347-4657039. Inoltre, la sezione spezzina del Club Alpino Italiano propone il ciclo "Incontri di yoga e introduzione alla meditazione secondo al tradizione himalayana: ogni mercoledì, presso i locali di via Beghi 1 alla Spezia, i partecipanti potranno aderire a un viaggio unico fra corpo e mente. Info: 349-1926256.

C.T.