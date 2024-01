Gira in centro con un'auto di lusso su cui grava un fermo fiscale: sanzione da 2mila euro

La Spezia, 19 gennaio 2024 - Guida la sua potente auto in centro, anche se su di essa gravava un fermo fiscale: sanzionato dalla polizia locale per 2mila euro.

Non onorare i debiti col fisco può costar caro. Lo ha appreso a sue spese il proprietario di un’auto recente di una marca importante che ieri, mentre circolava in centro, è stato fermato da una pattuglia della municipale.

Apparentemente tutto in ordine anzi, proprio in giornata il veicolo era stato regolarmente revisionato, ma gli accertamenti telematici eseguiti dagli agenti consultando gli archivi relativi ai dati amministrativi dei veicoli circolanti, hanno fatto emergere che sull’autovettura gravava un fermo fiscale a garanzia del pagamento di un debito nei confronti del fisco italiano.

D’obbligo per gli agenti procedere a carico del conducente/proprietario per contestare la violazione alla speciale normativa, che regola la riscossione delle imposte sul reddito, e che prevede la possibilità di sottoporre a fermo i beni mobili registrati (quali auto o barche di lusso) qualora l’interessato non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto nel termine previsto.

Il conducente è stato sanzionato dagli agenti per aver circolato abusivamente con il veicolo, che va da un minimo di 1.984 euro ad un massimo di 7.937 euro, che si andranno a sommare ai debiti già contratti dall'uomo.

Marco Magi