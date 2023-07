Giovani turisti danno un esempio di civiltà

Chi l’ha detto che i turisti sono tutti sporcaccioni? Arriva da Monterosso un bell’esempio di civiltà: 25 ragazzi americani hanno impegnato buona parte delle proprie vacanze alle Cinque Terre nella pulizia del borgo e dei sentieri monterossini. Un’esperienza resa possibile dall’agenzia americana ‘Travel for Teens’, la cui missione è quella di ispirare i giovani e fornire esperienze di viaggio trasformative, che promuovono la consapevolezza culturale è l’amore per la natura. Il gruppo, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, "ha dimostrato una notevole maturità e un profondo attaccamento al nostro borgo. Il loro straordinario lavoro di squadra ha dato vita a un’esperienza unica, contribuendo a rendere Monterosso ancora più bello e amato. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile il proseguimento di questo splendido progetto di viaggio, avviato diversi anni fa" fanno sapere dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, il consigliere con deleghe ad ambiente e turismo, Gianni Saporiti, e il vicesindaco Vincenzo Rollando hanno accolto i giovani nella sala consiliare, consegnando loro i diplomi di partecipazione e ringraziamento per l’attività svolta.