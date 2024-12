Giovane orchestra in concerto

In occasione delle festività natalizie, la Gosp (Giovane Orchestra Spezzina) si esibirà in una serie di tre concerti. Il primo appuntamento è fissato per oggi, alle 20, Teatro Palmaria, in via Palmaria 50, con ingresso libero. Gosp è un progetto avviato nel 2013: un’orchestra formata da bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni di tutto il territorio provinciale, che si ispira a ‘El sistema’, progetto visionario creato nel 1975 da José Antonio Abreu per fornire ai più giovani un ambiente formativo e di riscatto sociale attraverso l’insegnamento della musica. Sono oltre 500 i ragazzi che complessivamente in questi anni hanno frequentato l’Orchestra e molti di loro hanno anche scelto la musica come futura professione iscrivendosi a licei musicali e conservatori italiani. Gosp è sostenuta da Fondazione Carispezia in collaborazione con i Distretti socio-sanitari provinciali e da quest’anno l’organizzazione del progetto è affidato all’associazione FuoriLuogo.