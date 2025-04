Giovane giornalista messaggera del coraggio

Il nostro istituto comprensivo è intitolato alla memoria di Ilaria Alpi, ma fino a quando noi alunni della IV scuola primaria Capoluogo non abbiamo incontrato la scrittrice e giornalista di Famiglia cristiana Fulvia Degl’Innocenti, non conoscevamo la storia di questa giovane e coraggiosa professionista. Ilaria Alpi è stata una giornalista e reporter, morta a Mogadiscio, in Somalia, il 20 marzo 1994, mentre stava conducendo un’inchiesta relativa al traffico di armi, di rifiuti tossici e sulla sparizione di denaro. Ancora oggi, restano molti punti oscuri sul perché Ilaria e il suo collega fotografo Miran Hrovatin siano stati uccisi. Ma attraverso la testimonianza della dottoressa Fulvia Degl’Innocenti, che in un incontro con l’autore ci ha raccontato molte cose sulla sua cara collega, quel nome assegnato al nostro istituto ha presto assunto un significato ben preciso. Come ricorda il nostro dirigente scolastico, il professor Saverio Bagnariol, Ilaria Alpi rappresenta per noi alunni un importante esempio di vita dedicata alla difesa di valori quali la cura dell’ambiente e del pianeta e la salvaguardia dei diritti umani . "Dal 1995 – si legge nel web - è stato istituito il Premio che porta il suo nome, che viene assegnato annualmente alle migliori inchieste televisive dedicate al tema della pace e della solidarietà". Noi alunni di classe quarta abbiamo quindi capito che Ilaria Alpi ci ha lasciato una lezione importante: bisogna superare la paura per sentirsi liberi di cercare sempre la verità. Grazie Ilaria!