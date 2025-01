Giorno della Memoria, De Paolis ad Arcola

Due appuntamenti organizzati ad Arcola in occasione del Giorno della Memoria. Sala polivalente gremita per l’incontro con il magistrato Marco De Paolis (organizzato in collaborazione con Anpi), che ha parlato dell’apertura dell’armadio della vergogna, centinaia di fascicoli sugli eccidi perpetrati dai nazifascusti, rimasti chiusi per decenni in un armadio con le ante rivolte verso il muro. "Marco De Paolis, ci ha raccontato di come è riuscito a istruire i processi per individuare i colpevoli di quegli eccidi – racconta la sindaca Monica Paganini – La storia di una vita al servizio dello Stato, di indagini compiute a costo di sacrifici personali, affrontando numerose insidie". Il prossimo appuntamento sarà lunedì il 27 gennaio con una proiezione riservata ai ragazzi della classi terze medie delle scuole di Arcola e Romito.