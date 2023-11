Giornata mondiale dell’infanzia. I bambini in marcia per i diritti. Eventi a Marola e al ’2 Giugno’

In occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, domani alcune scuole dell’istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini organizzeranno una marcia per ricordare l’approvazione, il 20 novembre 1989, da parte dell’Assemblea generale dell’Onu della ‘Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’. Si parte alle 9 dal parco ‘2 Giugno’ e si prosegue lungo le vie del centro per giungere in piazza Mentana. Alla marcia prenderà parte anche una delegazione dell’Unicef. Quasi in contemporanea, a partire dalle 10, la scuola primaria ‘Mameli’ di Marola, organizzerà una marcia per le vie del borgo.