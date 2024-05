Giornata in ricordo di Guani e Frascatore

Trentaduesima edizione per il Memorial Silvio Guani organizzato oggi, in piazza Europa, dalle 15 alle 17.30, dalla pallavolo Don Bosco. Un evento che vuole ricordare un grande personaggio dello sport e della cultura sportiva. Quest’anno si ricorderà inoltre il generale Lorenzo Guani, prematuramente scomparso, con un premio dedicato a Mauro Frascatore, collega de ‘La Nazione’, grande interprete per decenni protagonista della fotografia e del giornalismo sul territorio. Il premio ad un personaggio dello sport sarà consegnato a Anna Del Vigo, presidente per anni del comitato regionale ligure della pallavolo. Le priorità dell’evento, organizzato in collaborazione con ProSpezia Ciassa Brin. associazioni Tandem, Obiettivo Spezia e Caterina, sono quelle di avvicinare allo sport tanti giovani in una giornata senza alcuna classifica di merito e dove vi è la possibilità di provare alcune discipline: scherma, karate, calcio, atletica leggera e pallavolo. Sarà presente la Gosp - Giovane orchestra spezzina e la cantante Jenny Fumanti.