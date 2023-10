Giornata di studi su Castruccio Castracani a Santo Stefano Magra

La figura di Castruccio Castracani sarà il tema promosso da Adsi associazione delle dimore storiche italia sezione della Liguria affrontato domenica a Villa Pratola in via Cisa Sud a Santo Stefano Magra. L’obiettivo dell’incontro previsto alle 10, con successiva visita pomeridiana alla Fortezza di Sarzanello, è analizzare una delle figure storiche più importanti della Lunigiana e promuovere il ruolo dei beni culturali di proprietà privata all’interno del patrimonio storico-architettonico italiano. L’incontro culturale dal titolo "Castruccio Castracani: una fortezza ed una storia" è patrocinato dal Comune di Santo Stefano. La personalità di Castruccio Castracani verrà illustrata da Egidio Banti docente di Teologia, Letteratura e Metodologia del testo nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Genova. L’architetto e studioso del territorio spezzino Roberto Ghelfi illustrerà la Fortezza di Castruccio a Sarzana, caposaldo dell’architettura fortificata rinascimentale quindi Franco Bonatti presenterà la figura storica di Castruccio degli Antelminelli. Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi di Carla Sanguineti e Pia Spagiari Benifei. Nel pomeriggio è in programma la visita guidata alla Fortezza di Castruccio sulla collina di Sarzana con ritrovo alle 15.30 al parcheggio della Fortezza. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 328- 4136100 oppure inviare una mail agli indirizzi: comini.angiola@libero.it; liguria@adsi.it.