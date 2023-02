Giornata del marciatore, pronti via

Nella sede del Comitato Marce della Spezia e della Lunigiana, in via dei Pioppi 4, si terrà domenica la tradizionale ‘Giornata del Marciatore’, giunta alla trentottesima edizione, con assemblea dei soci e dei gruppi sportivi affiliati. Durante l’evento verranno assegnati riconoscimenti ai marciatori e alle società che, nel corso dell’anno 2022, si sono maggiormente distinti. Nel dettaglio del programma, alle 10 la relazione morale del presidente Carlo Piga, poi a seguire l’approvazione del rendiconto consuntivo relativo all’anno scorso e la previsione di spesa per il 2023. Successivamente ecco la premiazione dei soci che nel 2022 hanno partecipato con assiduità alle marce (per tutti loro un simpatico zainetto). Infine la premiazione dei gruppi sportivi e associazioni che si sono evidenziati per numero di partecipanti alle marce, ai quali verrà assegnata una pergamena. Questo l’elenco dei soci premiati: Maria Angeli, Bruno Barrani, Floriana Battaglia, Enzo Bellani, Franco Bello, Roberto Bibiano, Mariella Boschi, Lucia Bruni, Riccardo Bulgaresi, Miria Butti, Luisella Casali, Ilario Cattani, Elio Catuogno, Sergio Crocicchia, Ada Maria Danese, Mariangela Del Santo, Gloria Faggiani, Susanna Feridone, Vincenzo Gaion, Paola Ghicoy, Eugenio Ghinetti, Maria Grazia Gianardi, Lorenzo Gori, Franco Levi, Giuseppe Lopresti, Anna Marcucci, Alvise Marsich, Giovanni Mastroianni, Isabel Mazzoni, Francesco Menegaldo, Sonia Minuti, Paolo Moisè, Lorenzo, Moisè, Adriana Monti, Mario Paglionico, Laura Pandolfi, Claudio Perfetti, Guido Piastri, Ivana Pierini, Carlo Piga, Maria Pia Ragni, Paolo Ricci, Gianfranco Scattina, Rita Scattina, Emanuela Sgorbini, Sabrina Sommovigo, Daniela Soppi, Marisa Tartaruga e Sefora Vannini, Antonio Venturelli, Rosetta Violani e Roberto Zucarino. Ecco poi i gruppiassociazioni premiati: 1) Escursionisti spezzini, 2) Gs Avis Sarzana, 3) Asd Arci Favaro La Spezia, 4) Gs Piazza Brin La Spezia, 5) Gs Freccia Azzurra Santo Stefano Magra, 6) Gs Running Station Lerici, 7) We Love Insulina Santo Stefano Magra, 8) Spezia Marathon, 9) Gs Golfo dei Poeti La Spezia, 10) Atl. Uisp Gruppo Nordic Walking Marina di Carrara. In un clima di amicizia e festa sportiva, domenica alle 12.30, la kermesse si sviluppa poi con un convivio sociale in un ristorante sulle alture del nostro golfo.

Marco Magi