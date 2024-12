Giorgia Lombardi eletta nel congresso nazionale di Europa Verde

Per la prima volta Spezia ha un suo rappresentante nel consiglio federale nazionale di Europa Verde. Al congresso nazionale di Chianciano, Giorgia Lombardi, consigliera comunale della Spezia e consigliera provinciale, è stata infatti eletta in questo prestigioso ruolo. La delegazione spezzina, composta da Giorgia Lombardi e Alessandro Larosa, ha portato all’attenzione nazionale temi fondamentali per il nostro territorio. In particolare la delegazione "ha rappresentato con forza la questione aperta e molto delicata della salvaguardia dell’isola Palmaria. La questione è stata sottoposta ai parlamentari nazionali ed europei presenti, tra cui Benedetta Scuderi, che si è mostrata profondamente interessata e ha espresso l’intenzione di approfondire il tema".