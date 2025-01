’Gioco d’amore’ alla biblioteca Beghi

Nella biblioteca Beghi del Canaletto, oggi alle 17.30, Viviana Boscolo presenta il suo libro ‘Gioco d’amore’, pubblicato da Pegasus Edition nel 2023, in dialogo con Maria Diddi. L’appuntamento fa parte della rassegna ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della 14a edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ dedicata agli autori spezzini.

Nel libro Sophie, con lo sguardo oltre il finestrino del treno in corsa, ripercorre la sua vita e tra i ricordi riaffiora un triste evento di quando lei era ancora molto giovane. La speranza di poter sorridere ancora vive prepotentemente in lei e la passione per la vita e per tutto ciò che la circonda alimenta il desiderio di conoscere altri mondi, altra gente, altre culture. Attraverso i suoi viaggi scopre l’amore e la passione scaturita dall’incontro con l’altro nella condivisione, nella solidarietà, nell’emozione a livello fisico e spirituale, nella generosità e nell’altruismo, assaporandone l’essenza nelle sue mille.

La partecipazione all’evento in biblioteca è gratuita e libera.