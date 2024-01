Gioca 4 numeri, vince 124mila euro al Lotto

La fortuna bacia ancora la nostra città, in particolare chi ha realizzato una quaterna secca al Lotto sulla ruota nazionale, ottenendo 6 ambi, 4 terni e una quaterna, vincendo così,coi numeri 9, 19, 31 e 63, la somma di 124.750 euro. Il fortunato o la fortunata (al momento sconosciuto) ha compiuto martedì una giocata al lotto nella Rivendita numero 24 di via Fiume 104, per un importo totale di 3 euro su 4 ruote (Napoli, Roma, tutte e nazionale). Orgoglioso il titolare della tabaccheria, Luca Mineo (nella foto). "Ho questo esercizio commerciale da 9 anni e negli ultimi 3 ci sono state tre belle vincite: oltre a quest’ultima, il 20 agosto 2023 hanno vinto 10mila euro con il gratta e vinci con un tagliando da 5 euro, mentre il 5 gennaio del 2022 sono stati vinti 43mila euro al Superenalotto".

m. magi