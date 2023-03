Ginnastica militare, stage al Crdd

Da proprietario di una discoteca a... istruttore di ginnastica dinamica militare italiana. È la storia dello spezzino Raffaele Iodice. "Sono cambiate tante cose in questi dieci anni e tra le altre, sono riuscito a portare questa disciplina nella mia città. La insegno al liceo classico Costa". La ginnastica dinamica militare italiana è esplosa sul tutto territorio nazionale, si tratta di una metodologia sportiva riconosciuta dal Coni basata su allenamenti completamente a corpo libero. "In Liguria, al momento abbiamo tre corsi: alla Spezia ci sono io poi ad Arcola con coach Anica Borio e a Sanremo. Stiamo avviando altre realtà in Liguria". Stamattina, dalle 10 alle 12, è in programma un allenamento al palazzetto del Crdd della Marina militare, aperto a militari, forze dell’ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza) oltre che ai loro familiari. Saranno presenti anche alte cariche istituzionali militari oltre che alla presidenza di gdmi. La ginnastica dinamica militare italiana negli anni ‘70 veniva utilizzata solo da atleti professionisti. "Dal 2013 è alla portata di tutti. Nel corso degli anni, abbiamo aperto 400 centri di allenamento nel nord Italia. Ogni settimana oltre 30mila persone si allenano con noi ottenendo incredibili benefici". Il metodo piace tanto alle persone. "È un allenamento per tutti, dall’atleta professionista al sedentario. È un allenamento fisico e mentale, predispone i partecipanti ad affrontare sfide note e ignote, favorendo il recupero di schemi motori naturali. Ci si allena all’aperto, con ogni condizione meteo, senza attrezzatura". Info 393 8972278.

Marco Magi