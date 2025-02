Giarizzo, strada comunale malandata. Via libera dalla giunta al ripristino

Da quando sono state aperte le rampe di accesso all’autostrada ha visto aumentare a dismisura il traffico, soprattutto quello pesante. Un’usura che si sostanzia nelle tante buche che disseminano l’asfalto. Stiamo parlando della viabilità comunale che attraversa l’area sportiva e industriale di Giarizzo, nel Comune di Bolano, per la quale la giunta comunale guidata da Paolo Adorni (nella foto) ha deliberato un intervento di ripristino del valore di 310mila euro, che attende ora un finanziamento della Regione. Il tratto di strada comunale che dalla statale 330 raggiunge il Giarizzo, rappresenta attualmente un collegamento viario di estrema importanza utilizzato non solo per il transito veicolare ma anche per il transito di mezzi pesanti adibiti al trasporto merci da parte delle numerose attività artigianali e industriali della zona.

Un tratto di strada in "forte dissesto, con grave deterioramento del manto", per un’arteria che "al termine dei lavori di costruzione del collegamento Ceparana-Santo Stefano costituirà l’asse di collegamento tra la nuova viabilità provinciale e la statale 330" si legge nella delibera della giunta comunale di Bolano. Da qui l’esigenza di intervenire non solo con il rifacimento del manto stradale, ma anche con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, l’ampliamento della rete di pubblica illuminazione e il rifacimento e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale.

mat.mar.