Giancarla che peccato!. Sfuma il titolo di Miss per la giovane sarzanese superata nella finale

Sfuma il sogno di Giancarla Sera Gianardi di diventare Miss Liguria 2024. La ragazza sarzanese con la passione per il canto, è stata superata da Dorotea Carniglia quando sul palco erano rimaste in lizza soltanto loro due. Dalle 28 iniziali, ridotte poi a 3 e infine la sfida a due in una piazza Europa in festa, dove la giovane di Casella (Genova) che studia teatro e aveva vinto già il titolo di Miss Lido a Genova, ha trionfato e così accederà direttamente alla finale nazionale di Miss Italia, dal 4 al 7 settembre a Numana. Carniglia ha dovuto cedere la fascia di ‘Miss Lido’ a Elena Ghidini, però, si è vista assegnare la fascia di ‘Miss Social’, legata all’iniziativa avviata da alcuni anni di ‘Miss Italia Racconta l’Italia’, un progetto che ha lo scopo di narrare, col supporto delle partecipanti al concorso, le bellezze dell’Italia attraverso i social media, in particolare tramite l’account Instagram delle concorrenti.

Per la giovane spezzina, invece, una bella consolazione: Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia per le tre regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ha annunciato le due concorrenti che si sono aggiudicate una borsa di studio per partecipare ad un percorso di formazione all’Accademia di cinema Actor’s Planet di Roma condotta da Rossella Izzo. E nella capitale andranno proprio Giancarla Sera Gianardi e Michela Sampietro. Le miss si sono raccontate, hanno sfilato in abito elegante e in costume, oltre a presentare una coreografia su una selezione di brani del musical ‘Grease’ e ad esibirsi sul brano ‘First be a woman’. È stata una bella serata, quella condotta da Luca e Max, affiancati alla Miss Liguria 2023 Nicole Barbagallo, davanti a un buon pubblico, con la giuria presieduta dal vicesindaco Maria Grazia Frijia e con madrina l’attrice Rausy Giangarè, conosciuta protagonista di fiction e al cinema al fianco di Pierfrancesco Favino.

Marco Magi