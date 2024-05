Gianardi interpreta De André

Una serata dedicata a Fabrizio De Andrè. Si intitola "1000 papaveri rossi" lo spettacolo in programma domani, giovedì, al teatro degli Impavidi di Sarzana organizzato dal protagonista Fabio Gianardi. La fotografia è la sua professione la musica una grande passione, in particolare quella di Fabrizio De Andrè. Da 10 anni organizza eventi dedicati al cantautore genovese avendo avuto anche l’onore di suonare la chitarra originale di Fabrizio conservata a Genova. Giovedì alle 21 sarà una serata di tante note e parole e per l’occasione Fabio Gianardi salirà sul palcoscenico del teatro Impavidi insieme a un gruppo di ottimi musicisti molto conosciuti per proporre il repertorio scelto per la serata. Suoneranno infatti Valentina Renesto, Massimo Azzarini, Antonio Antognetti, Fabio D’Andrea, Riccardo Codeglia, Andrea Giannoni. I biglietti sono ancora a disposizione al botteghino del teatro cittadino.