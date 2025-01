Geometri, professione preziosa per lo sviluppo delle comunità

LA SPEZIAAppuntamento questo pomeriggio a partire dalle ore 14 a Villa Marigola per la celebrazione del 95° anniversario della professione di geometra. In programma le relazioni del presidente del Collegio geometri e geometri laureati della Spezia, Stefano Giangrandi, e del presidente del Consiglio nazionale, Paolo Biscaro. Al termine dell’evento, il Collegio spezzino consegnerà gli attestati di benemerenza ai colleghi.

La nascita ’istituzionale’ della professione di geometra viene legata al Regio Decreto 274 dell’11 febbraio 1929 che la istituiva e legittimava, regolandone l’operato sotto molteplici aspetti cruciali: dalla tenuta dell’Albo professionale, alla deontologia e disciplina degli iscritti alla definizione dei perimetri e limiti dell’esercizio professionale. Nei decenni, c’è stata una crescita continua ed esponenziale della figura professionale del geometra con innovazione tecnologica, ampliamento delle competenze, formazione ed è stato sempre più consolidato il rapporto con il territorio.

Nel difficile periodo post bellico i geometri sono stati preziosi per la ricostruzione dei territori e delle unità immobiliari, anche sul territorio spezzino come in tutto il Paese. I professionisti sono arrivati ai giorni nostri – spiega la nota del Collegio – "confermando la stessa e profonda passione, dedizione al lavoro e studio, innalzando il livello della formazione e professionalità attraverso la formazione professionale continua, la costruzione e applicazione di best practice e attraverso una continua messa in gioco e attività di ricerca. Il geometra è sempre riuscito ad anticipare i tempi intercettando nuovi mercati ed ha saputo fare fronte anche ai cambiamenti nei comportamenti della committenza e della società".