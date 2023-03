Genova, Ireti investe a ponente Acquisito il 51% di quote Am.Ter

Ireti, società del Gruppo Iren, ha acquisito il 51% delle quote di Am.Ter, detenuta dai Comuni di Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele e Rossiglione. Il restante 49% della società è riconducibile a Iren Acqua, azienda partecipata da Ireti: di conseguenza, con questa operazione, l’intero capitale di Am Ter è ora detenuto dal Gruppo Iren. Am.Ter gestisce il ciclo idrico nell’area di ponente della provincia di Genova, per un totale di sette Comuni, con una rete idropotabile di circa 300 chilometri e una rete fognaria di 140 chilometri, oltre al depuratore comprensoriale di Rossiglione. Ireti anticipa l’ingresso nella gestione del servizio idrico nei comuni di Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele e Rossiglione rispetto alle scadenze fissate dalla Convenzione salvaguardata tra Am.Ter e gli stessi enti, accelerando così le sinergie e le performance di sostenibilità nei territori.