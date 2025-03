Gemellaggio con la Baviera. Gli studenti del liceo Costa ospiti al ginnasio di Bayreuth

Anche quest’anno si è rinnovato l’ormai storico scambio culturale tra il liceo Costa e l’Ernestinum Gymnasium di Bayreuth. Dal 22 al 28 marzo un gruppo di 19 studenti del liceo spezzino, accompagnati da due insegnanti, sono stati ospitati da altrettante famiglie della città bavarese, rafforzando il rapporto di amicizia che era già stato allacciato nella fase di accoglienza degli studenti tedeschi alla Spezia. In un momento di grande criticità nei rapporti tra le nazioni questa iniziativa sembra creare un piccolo mondo a parte in cui culture diverse hanno curiosità di conoscersi, e in cui lo spirito di un’Europa più che mai unita continua a vivere. Durante la settimana di scambio, anche all’interno della progettazione del liceo classico europeo, i nostri studenti hanno non solo scoperto le bellezze del territorio e la cucina locale, ma hanno anche sperimentato la vita in famiglia, si sono adattati a ritmi di vita diversi, hanno assistito a lezioni nel liceo gemellato, confrontando sistemi scolastici e differenti metodologie. La visita al castello e al teatro dell’opera, fatti costruire nel XVIII secolo dalla margravia Wilhelmine, ha trasportato gli studenti in una raffinata atmosfera rococò, i quali, sulle note della musica di Wagner, sono poi stati accompagnati alla casa del grande compositore. Le visite alle città medievali di Norimberga e Bamberga hanno completato le attività della settimana. Oltre all’arricchimento formativo, lo scambio ha lasciato un segno profondo dal punto di vista umano. Sono nate amicizie sincere, destinate a durare nel tempo.

Le docenti Barbara Lerici e Delia Baratti che hanno collaborato per la realizzazione del progetto, si sono dichiarate pienamente soddisfatte del risultato ottenuto. L’entusiasmo dei dirigenti scolastici, Franco Elisei e Michael Eisentraut, l’impegno degli insegnanti delle due scuole, l’accoglienza delle autorità comunali che ritengono preziose iniziative come questa, la disponibilità delle famiglie hanno reso possibile tutto questo.