’Gatto in maschera’. Laboratorio al castello

Il Castello Malaspina di Madrignano e il Centro espositivo ‘Gli Antichi Liguri in Val di Vara’ saranno aperti oggi al pubblico e visitabili dalle 14.30 alle 17.30. In questa occasione, alle 15.30, verrà proposto un laboratorio ludico-creativo ‘Il Gatto in maschera’ dedicato al Carnevale. I bambini dai 4 agli 11 anni conosceranno la storia del misterioso micio, che si aggira tra le antiche fondamenta del castello, andare in cerca dei suoi passaggi segreti e realizzare la fantasiosa maschera del Gattoluna. Non si mancherà di riflettere sull’importanza della cura e del rispetto per gli animali, ricordando che lunedì si celebra la Festa Nazionale del Gatto. "Al termine si giocherà con la ‘pentolaccia della gentilezza’ – spiegano i promotori – che non si aprirà a suon di bastonate ma ci regalerà sorprese, solo se sapremo riservarle parole e gesti gentili". Info e prenotazioni (obbligatorie) per il laboratorio al numero 334 9968868. Gli amici animali sono i benvenuti. In caso di condizioni meteo avverse verificare l’apertura del castello.