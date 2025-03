Galleria Sella riapre con una nuova gestione

L’ex Rifugio Quintino Sella dopo una breve pausa per lavori, riapre domani alle 11 con un nuovo allestimento, con visite gestite dall’associazione Senza Tempo. L’annuncio è stato dato dal sindaco Pierluigi Peracchini e da Simone Del Greco, project manager dell’associazione Senza Tempo, cui è stata affidata la gestione della Galleria. L’associazione si è occupata di realizzare un progetto di valorizzazione della struttura che include investimenti in attrezzature di realtà virtuale, si occuperà della biglietteria e delle aperture della Galleria Quintino Sella, garantendo accesso tutti i giorni: 21 giugno al 15 settembre, apertura il lunedì 18- 21 e dal martedì alla domenica la mattina 10-13, il pomeriggio 18- 21. Per il periodo invernale dal 16 settembre al 20 giugno le aperture saranno il lunedì 16-19, dal martedì alla domenica 10-13 e 16 19. L’associazione organizzerà le visite guidate e si occuperà della cartellonistica all’esterno della Galleria.