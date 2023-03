Gaia presenta ’Tutto il resto è soia’

Nel salone del Circolo anziani di via Corridoni 7, martedì a partire dalle 17, il cantastorie spezzino Enzo Gaia (invitato dal poeta e scrittore Paolo Luporini) leggerà i suoi versi liberi e rime disarmate nell’evento ‘Tutto il resto è soia’. Tutti ricordiamo la famosa canzone di Franco Califano, ‘Tutto il resto è noia’ (un successo del lontano 1977): ecco, il titolo scelto da Gaia per questo evento, non è certo casuale. Gaia sceglie il gioco di parole per provare a spiegare, con le sue poesie, che la vita può essere affrontata anche in maniera scanzonata e divertente, con uno sberleffo e una capriola, senza piangersi addosso e lamentarsi troppo. Serenità e libertà personale. L’ingresso libero, tra una lettura e l’altra, previsti gli intermezzi musicali con la chitarra e la voce di Giovanni Ricchetti.