Gabbriellini al Ceparana. Il settore giovanile è suo

Il Ceparana Calcio riparte con nuova linfa per il suo settore giovanile, affidandosi all’esperienza e alla competenza di due figure di spicco: Gianluca Gabbriellini, nuovo direttore tecnico, e Cristiano Leporati, responsabile del settore giovanile, quest’ultimo richiamato a gran voce dal presidente Diego Bancallari dopo le dimissioni dell’ultimo staff tecnico. Il suo compito sarà quello di guidare il settore giovanile fino al termine della stagione in corso e di programmare il futuro, gettando le basi per un progetto ambizioso e duraturo. Gabbriellini, dal canto suo, porta in dote un bagaglio di esperienze di alto livello, avendo ricoperto il ruolo di direttore tecnico in società toscane di grande prestigio, tra cui il Montignoso. Il suo curriculum include anche trascorsi nella Carrarese Giovani e nel settore giovanile del Magra Azzurri, a testimonianza di una profonda conoscenza del calcio giovanile e delle dinamiche che lo caratterizzano. L’arrivo di Gabriellini e il ritorno di Leporati rappresentano un segnale forte della volontà del Ceparana Calcio di investire sul proprio settore giovanile, considerato un patrimonio fondamentale per il futuro della società. "Al campo sportivo Incerti si respira aria di ottimismo – afferma il nuovo dt Gabbriellini – abbiamo già organizzato varie manifestazioni, tra cui un torneo dedicato all’amico Filippo Baschieri, che è ancora nel cuore di tutti, con il patrocinio del Comune". Uno dei capisaldi del nuovo Ceparana è la sinergia col territorio, come sostiene anche Paolo Adorni, sindaco e tifoso del Ceparana: "Siamo lieti delle nuove iniziative che guardano al sociale e concorrono al benessere dei giovani"

Ilaria Gallione