"Futuro Aperto festeggia due anni di impegno con l'evento "Un mare di generazioni" a Lerici"

Per festeggiare due anni di impegno, Futuro Aperto progetto selezionato da ’Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, invita i giovani all’evento gratuito “Un mare di generazioni”, oggi dalle 15 alle 17 al castello. Parteciperanno studenti di scuole del territorio coinvolti in Futuro Aperto. L’iniziativa, progettata da Comune di Lerici e Comitato delle Borgate del del Golfo, vuole avvicinare gli adolescenti alle tradizioni marinare.