’Futuro aperto’ a giovani e famiglie. Incontri e dibattiti con gli esperti sui temi caldi dell’adolescenza

Nato come spazio per facilitare la conoscenza di nuove persone, ‘Futuro Aperto’ ora diventa, per la prima volta alla Spezia, occasione di incontro per genitori con psicologi, educatori, pedagogisti, nutrizionisti e insegnanti, pronti ad offrire sostegno, indicazioni e aiuto a mamme, papà e familiari di adolescenti. Verrà infatti proposto attraverso un nuovo format di speed-date. ‘Futuro Aperto’ è il progetto selezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia che, sul territorio, sta realizzando numerose attività di socializzazione, educazione e formazione per ragazzi e adolescenti, a cui altrimenti non avrebbero avuto accesso. L’evento ‘Speed-Teen’, organizzato domani, dalle 10 alle 16, al Pin di via Diaz, con la collaborazione di Comune di Spezia e Asl5, si svilupperà con tavoli tematici e incontri individuali con professionisti ed esperti relativi a disagio giovanile, disturbi dell’alimentazione, dipendenze da sostanze e da social media, difficoltà nel percorso scolastico, orientamento alla formazione e al lavoro, solo per citare alcuni argomenti. Alle 10 inizierà il ciclo di consulenze ‘a tu per tu’ (durata 20 minuti) con professionisti dei differenti settori a disposizione di genitori e familiari (prenotazioni sul sito di ‘Futuro Aperto’ o 347 7761983). Parallelamente, alle 11, si aprirà il primo tavolo tematico: un incontro di gruppo per facilitare il dialogo e lo scambio di esperienze dal titolo ‘Radici e ali, la bellezza e la complessità del crescere’ con Franco Giovannoni, direttore di Neuropsichiatria Infantile di Asl 5, e Lorella Amabile, psicologa e psicoterapeuta Ser-d di Asl 5, con un massimo di 15 partecipanti, sempre prenotandosi con le modalità precedenti. Al pomeriggio in programma altri due tavoli tematici, interattivi e di confronto, sul cyberbullismo, con Rosario Izzo, esperto in sicurezza informatica (a seguire laboratorio pratico di social media a cura dell’educatore Marco Longobardi), e sull’affettività, con la psicologa e sessuologa, Giovanna Franceschini. Presenti, all’ingresso del Pin anche alcuni point per conoscere l’offerta educativa sul territorio, tra cui Hydra, cooperativa di biologhe, partner di ‘Futuro Aperto’, e ‘Family360’, piattaforma digitale. Per raggiungere le famiglie con difficoltà nella lingua italiana, ‘Futuro Aperto’ ha pensato di offrire gratuitamente il servizio di mediazione interculturale (lingue bengalese e araba), oltre che uno spazio in cui i più piccoli potranno giocare mentre i genitori saranno impegnati. I professionisti coinvolti: al mattino Graziana Guastini, Silvia Molinu, Lorenzo Calestani, Claudia Bettati, Alice Scaletti, Luca Giacopinelli, Consuelo Casella, Giulia Bonsegna e Paola Dadà; al pomeriggio Annamaria Bertola, Fatos Dingo, Roberta Ambrosini, Ilaria Ottonelli, Consuelo Casella, Giulia Ricci e Consuelo Casella.

Marco Magi