Furto da 2000 euro fra vestiti e alcolici. Arrestati dai carabinieri

Avevano studiato tutto nei minimi dettagli, dagli oggetti da rubare e infilare uno dentro l’altro, fino alla fuga da una porta dell’Ipercoop considerata ’meno rischiosa’ delle altre. La gang composta da tre giovani rumeni di 36, 24 e 22 anni (tutti con precedenti e domiciliati a Genova) pensava di farla franca, ma ha finito la sua scorribanda con l’arresto da parte dei carabinieri. A notare i movimenti del terzetto sono stati gli addetti alla vigilanza dell’Ipercoop all’interno del centro commerciale Le Terrazze, vedendoli entrare nei camerini uno dopo l’altro. La tecnica era questa: prendere un po’ di vestiti e indossarli all’interno del camerino dopo aver tolto la targhetta. Nei box entravano anche borse di marca dove i tre giovani hanno poi messo un grande quantitativo di superalcolici arraffati sugli scaffali del centro commerciale.

Al momento di uscire passando dalle casse (pagando un solo oggetto) hanno però visto arrivare i carabinieri della stazione di Mazzetta allertati poco prima dalla vigilanza delle Terrazze. A quel punto è scattato il ’piano B’ studiato in precedenza, che consistenza nel portarsi sul retro dello stabile, uscire da una porta, scavalcare un muro per tornare sulla strada. Ad attenderli hanno però trovato altri carabinieri in borghese che li hanno seguiti fino a intercettarli poco distante nascosti dietro alcune auto: insieme ad altri carabinieri chiamati di rinforzo i militari hanno arrestato il terzetto dei ladri, recuperando tutta la refurtiva: borse giacche, vestiti e bottiglie (dal valore complessivo di 2000 euro) sono stati restituiti alla direzione dell’Ipercoop. La visione delle immagini della videosorveglianza interna ha poi fatto piena luce sul modus operandi dalla gang. Sono stati tutti arrestati per furto aggravato, provvedimento convalidato ieri tribunale nella direttissima: nei loro confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Spezia.

Claudio Masseglia