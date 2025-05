"Amori & Furori: tra storia e mito", appuntamento in Sala Dante

Secondo appuntamento con il festival "Musiche possibili – I concerti del conservatorio Puccini della Spezia", che dopo la prima edizione targata 2024, fa il bis e torna a regalare alla città e all’intera provincia un ricco cartellone di esibizioni, con la direzione artistica della professoressa Francesca Costa e il coinvolgimento degli allievi. Questo pomeriggio in sala Dante, in via Bassi 4 alla Spezia, nuovo appuntamento con la rassegna: in programma c’è "Amori & Furori: tra storia e mito", con le musiche di Verdi - "La pia materna mano" - , Händel - "Ritorna caro e dolce", "Sibillar gli angui d’Aletto", "Lascia ch’io pianga" - , Gluck - "Divinités du Styx", "J’ai perdu mon Eurydice" - , Mozart - "Vanne a regnar ben mio", "Quell’orgoglioso sdegno", "Se viver non degg’io"- , Puccini - "Firenze è come un albero fiorito" - e Gounod - "O ma lyre immortelle" -. Tutto ruota intorno alle passioni, agli amori, agli sdegni e ai furori di diversi personaggi storici e mitologici, che diventano il fil rouge di questo recital lirico con pianoforte che attraversa e omaggia tre secoli. Il lirismo di Rodelinda e Almirena si alterna al furore di Lucio Silla e Argante, la nobile regalità di Alceste si rispecchia nella semplice ingenuità di Rinuccio. Due visioni della lacerazione del dolore sono rappresentate col suono della lingua francese nei personaggi di Orphée e Sapho, poetessa assurta a mito che intona una delle più struggenti arie del repertorio transalpino prima di gettarsi nelle onde del mare. E ad impreziosire il tutto, i due duetti tratti da due opere giovanili di Mozart, Il re pastore e Mitridate, re di Ponto. Si esibiranno: Sofia Borraccino, soprano, Chiara Della Lastra, soprano, Yunfei Lou, soprano, Siyuan Wang, soprano, Biqi Yang, soprano, Enrica Rouby, mezzosoprano, Cai Fengxun, tenore, Taiyue Ji, tenore, Chen Zhitao, tenore, Yang Po, baritono. Il concerto è aperto a tutti e a ingresso gratuito.

C.T.