Baristi, giardinieri macellai e fattorini

Le offerte provenienti dagli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 BARISTA Barista qualificato, conoscenza lingua inglese, automunito, si offre tempo determinato, part time, disponibilità a lavorare nei week end e festivi. Sede di lavoro Sarzana. Offerta 59560

1 GIARDINIERE Operatore del verde: giardinaggio, potatura piccole manutenzioni, mezzo proprio patente b. Si offre tempo determinato part time, luogo di lavoro Trebiano indispensabile esperienza nella mansione. Offerta 59527

1 FATTORINO Per azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori auto si ricerca un fattorino addetto alle consegne sui territori della Spezia, Massa Carrara e provincia e zona Tigullio. Richiesto possesso patente B e mezzo proprio per raggiungere il magazzino dove gli verrà consegnato il mezzo aziendale. Età non superiore ai 50 anni. Tempo determinato. Offerta 59513

1 BARISTA Hotel a Monterosso: preparazione cocktail, servire ai tavoli, preparazione di aperitivi, gestione ordini del bar. Richiesta esperienza, una buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi. Tempo determinato di 6 mesi. Offerta 59510

3 APPRENDISTI MACELLAI Imparare a tagliare la carne, preparare i piatti da mettere al banco, età 18-29 anni, automunito, diploma di scuola media superiore, luogo di lavoro La Spezia, Sarzana, Albiano Magra. Offerta 59502

RECEPTIONIST Accoglienza clienti secondo gli standard, conoscenza lingua inglese, tempo determinato di 6 mesi. Sede Sarzana. Offerta 59499