Furti in ospedale negli spogliatoi degli infermieri

L’ospedale è sempre aperto, anche per i ladri. Nessun controllo infatti impedisce ai malintenzionati di entrare anche negli spazi riservati al personale. E infatti da qualche tempo sia al San Bartolomeo, come per altro anche al Sant’Andrea di Spezia, si sono registrati furti nello spogliatoio delle infermiere. I soliti ignoti sono entrati in azione anche nelle scorse sere e hanno rovistato negli armadietti riuscendo a rubare alcuni oggetti mentre i legittimi proprietari stavano svolgendo il proprio turno di lavoro. Sono stati aperti i cassetti e sottratto dalle borse alcuni oggetti e anche indumenti e persino un paio di scarpe. Una situazione insopportabile tanto che le infermiere sono state costrette a sporgere denuncia ai carabinieri della compagnia di Sarzana. Da quanto è emerso l’accesso ai locali non sarebbe così difficile non essendoci controlli, se non eventualmente del personale, e neppure telecamere interne di videosorveglianza. Dopo le aggressioni e le tante tensioni che il personale medico e infermieristico è costretto a gestire e spesso a subire in particolare durante il servizio al pronto soccorso è paradossale che debbano anche fare i conti con le incursioni dei ladri. Oltre alla beffa del furto le infermiere hanno manifestato la paura di potersi trovare, rientrando nello spogliatoio, in una situazione di pericolo. Dopo almeno tre raid messi a segno dall’inizio dell’anno è stata presentata la denuncia ai carabinieri ed è stata informata anche la direzione sanitaria chiedendo di adottare precauzioni impedendo l’accesso di estranei agli spazi riservati al personale.

m.m.