Furti e truffe, incontro in municipio

Un incontro per fare il punto sulla sicurezza pubblica e le azioni di contrasto alle truffe e ai furti nelle abitazione. È quanto organizzato per domani sera alle 21 dal Comune di Brugnato, territorio che, assieme a molti altri della vallata del Vara, negli ultimi mesi sta vivendo una recrudescenza dei reati predatori, tanto che la vicenda proprio a Brugnato è stata recentemente oggetto di una discussione in Consiglio comunale innescato dall’opposizione consiliare a seguito di furti in appartamento avvenuti nel centro brugnatese. L’appuntamento è per le 21 presso la sala consiliare: alla riunione interverranno personale qualificato della polizia della Questura della Spezia e dell’Arma dei Carabinieri, oltre a Massimo Sassarini, direttore della divisione tecnica dell’istituto di vigilanza ’La Lince’.