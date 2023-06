Fuori strada con l’auto Salva per miracolo l’ex notaio Priore

La squadra dei vigili del fuoco di Sarzana é intervenuta nel tardo pomeriggio di venerdì alla Rocchetta di Lerici, in località ’Le Catene’ per salvare una donna rimasta intrappolata all’interno della propria auto, dopo che si era ribaltata. Per fortuna il ’volo’ è stato di pochi metri e attutito dalla folta vegetazione. La vittima è l’ex notaio Concetta Priore, per anni titolare di uno studio in piazza Verdi alla Spezia. La donna, che abita alla Rocchetta, stava transitando su una strada secondaria quando per cause ancora da accertare è finita fuori strada, ribaltandosi in un canalone circa tre metri sotto il piano stradale. Ha telefonato al marito che ha dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza il veicolo per evitare movimenti accidentali e dopo aver tagliato parte della carrozzeria, hanno immobilizzato su una barella spinale ed estratto la donna dalle lamiere. Dopodiché l’hanno sollevata con una manovra Saf fin sulla strada dove è stata presa in cura dal personale del 118. Le sue condizioni fortunatamente non destavano preoccupazione e non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso.