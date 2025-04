Fumi delle navi nella norma, il giudice archivia l’esposto presentato dalle associazioni

La Spezia, 14 aprile 2025 – La speranza si è spenta dopo pochi giorni di attesa. Il gip del Tribunale spezzino infatti, dopo essersi presa qualche tempo per la decisione, ha respinto la richiesta di opposizione all’archiviazione sull’indagine relativa ai fumi emessi dalle navi da crociera in attracco al porto spezzino. Il giudice Marinella Acerbi ha quindi deciso per l’archiviazione non restituendo gli atti, come richiesto dalle associazioni e dal loro difensore Valentina Antonini, al pubblico ministero Monica Burani che ha indagato per quasi tre anni dopo l’esposto presentato in Procura da Rete Ambiente. Il pubblico ministero aveva presentato richiesta di archiviazione del fascicolo aperto per inquinamento ambientale contro ignoti per violazione delle norme ambientali ma la scorsa settimana l’avvocato Valentina Antonini alla presenza nell’aula del Tribunale dei rappresentanti dei comitati Giuliano Leone, Vittorio Gasparini, Stefano Sarti, Alessandra Ricci, Gabriella Reboa supportati dal giurista ambientale Marco Grondacci aveva chiesto di continuare a indagare e procedere a ulteriori esami tra i quali anche la convocazione e ascolto degli autori del primo esposto in Procura. A supporto della richiesta, oltre ai dati già raccolti , sono state espresse le preoccupazioni in previsione di ulteriori arrivi sul molo una volta messo a punto il progetto di recupero di una parte di Calata Paita.

Al giudice nel corso della richiesta di opposizione all’archiviazione è stato consegnato anche l’elenco degli arrivi dei prossimi mesi, quelli più caldi in tema di crcoere, che procederanno almeno fino a ottobre evidenziando l’attracco su Molo Garibaldi di 186 scali di 31 navi delle quali soltanto 4 alimentate a Gnl mentre le altre a gasolio. La richiesta di opposizione all’archiviazione era stata presentata da Legambiente, CittadinanzaAttiva, Circolo Pertini, Associazione Palmaria, Posidonia schierate al fianco di Franco Arbasetti, Luca Cerreti e Alessandro Rosson parti lese nel procedimento aperto contro ignoti. Proprio per dare forza all’ultimo appello lanciato dal legale Valentina Antonini la scorsa settimana si sono presentati in aula anche alcuni rappresentanti. L’avvocato aveva anche chiesto al giudice di convocare gli autori degli esposti proprio per cogliere dalle loro impressioni lo stato d’animo e la preoccupazione.