Frane, casa evacuata e strade chiuse. Tutti la provincia è finita sott’acqua

Non era attesa così "cattiva", invece di pioggia ne è caduta davvero tanta mettendo a disagio tutta la provincia che si è svegliata quasi sott’acqua. La situazione si è fatta difficile soprattutto nella notte di lunedì e nelle prime ore del mattino di ieri quando dalle 4 alle 6 un vero e proprio diluvio si è abbattuto anche nello spezzino e in modo particolarmente intenso in Val di Magra, provocando frane, allagamenti e costringendo anche una famiglia a abbandonare la propria casa a scopo precauzionale. La caduta di un muro di contenimento di un terreno ha infatti riversato sassi e terra proprio ai bordi di una abitazione in località Luco a Casano alto nel Comune di Luni. La famiglia, composta da due persone, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco e alla squadra degli operai e volontari della Protezione Civile che già erano impegnati in un intervento su un canale otturato dai detriti che stava per tracimare in via Cantinone. L’abitazione sulla collina è stata fatta evacuare e la coppia di residenti dovrà attendere il nulla osta prima di poter rientrare.

Ma anche nella piana di Luni si è seriamente corso il rischio di andare a mollo a causa dell’improvviso innalzamento del torrente Parmignola. Una situazione molto strana che è stata individuata soltanto attraverso le telecamere di videosorveglianza puntate proprio sul quel tratto del corso d’acqua che si è gonfiato fino a raggiungere i margini di sicurezza per poi scendere di colpo. Sarebbe bastato ancora pochissimo per farlo esondare con conseguenze davvero pesanti. Sulle cause del fenomeno gli uffici comunali dovranno comunque far chiarezza verificando l’eventuale presenza di ostacoli nel tratto verso mare. Nella tarda serata di lunedì un albero ha ceduto sotto la pioggia e ha bloccato la strada provinciale 28 tra il centro storico di Ameglia e Montemarcello: la circolazione è ripresa soltanto ieri mattina. Disagi anche sul raccordo Spezia-Santo Stefano Magra a causa dell’infiltrazione d’acqua nella galleria che ha costretto al transito su una sola corsia. Strade allagate a Marinella e a Luni Mare ma per fortuna senza danni particolari. Una frana invece ha bloccato metà carreggiata in località Bettola di Caprigliola tra i Comuni di Aulla e Santo Stefano Magra. Un movimento franoso ha interessato, in località Tre Strade, il collegamento tra Lerici e Pitelli che è stato chiuso.

A Calice chiusa la Sp20 per frana mentre è monitorata la Sp10 tra Ceparana e Pian di Madrignano. Chiusa nel Comune di Podenzana la Sp13 in località Boschetto molto utilizzata in quanto unisce i Comuni di Bolano e Calice al Cornoviglio. telli, che è stata chiusa.

Massimo Merluzzi