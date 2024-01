Frana sulla sp38, tecnici al lavoro per la riapertura

La strada provinciale 38 in località prossima alla zona di Madonna del Ponte, nel territorio del comune di Pignone, sarà riaperta con l’istituzione di un senso unico alternato entro poche settimane. La tratta è stata chiusa a causa di un evento franoso avvenuto la sera del 6 gennaio e derivato dalla situazione meteo degli scorsi giorni. In queste ore sono state eseguite delle attività di verifica in sito, i tecnici della Provincia - in stretto coordinamento con il Comune di Pignone - hanno analizzato approfondimento la situazione al fine di mettere in sicurezza la zona e programmare gli interventi necessari a garantire le opere di ripristino. Nelle prossime ore il personale tecnico della Provincia opererà presso l’area segnata dalla frana per un primissimo intervento di messa in sicurezza del sito a cui seguirà una seconda fase, entro questa settimana, che garantirà la rimozione di parte del materiale franato e quindi la possibilità di riaprire la strada con l’installazione di una tratta a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Sono quindi in corso le valutazioni tecniche per definire quale debba poi essere l’intervento successivo per il completo ripristino della situazione di sicurezza e la definitiva sistemazione del sito.