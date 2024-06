Frana minaccia la scuola. Sospesa la didattica

La frana minaccia l’edificio scolastico, e il Comune sospende le lezioni. Accade a Varese Ligure, dove oggi e domani le scuole rimarranno chiuse in attesa di una verifica sullo stato dello smottamento che ’punta’ l’edificio. L’allarme è scattato l’altro ieri, quando a seguito di alcune segnalazioni, si è tenuto un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco che, accompagnati dal dirigente scolastico, hanno accertato la situazione di pericolosità connessa ad alcune strutture di contenimento situate a monte dell’edificio. Da qui la decisione del sindaco di predisporre un’ordinanza per la chiusura immediata – nelle giornate di oggi e di domani – dell’intero plesso scolastico dove trovano posto gli alunni delle scuole medie, elementari, e della scuola e dell’infanzia, "al fine di consentire le dovute verifiche tecniche dell’edificio" si legge nell’ordinanza.

Sono infatti attese verifiche più approfondite da parte di un tecnico specializzato, che sarà incaricato dal Comune per capire quali interventi attuare per il contenimento della frana, così da garantire la fruibilità dell’edificio scolastico. Una situazione che potrebbe determinare la fine anticipata dell’anno scolatico, e che potrebbe porre problemi anche allo svolgimento degli esami di terza media. Qualora la situazione escludesse nel breve termine l’utilizzo dell’immobile, il Comune dovrà necessariamente trovare un edificio alternativo per permettere lo svolgimento delle prove d’esame. Tra le ipotesi, l’utilizzo di una parte del municipio.