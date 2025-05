Forza la porta di servizio dell'ufficio postale, 24enne arrestato

Vezzano Ligure, 13 maggio 2025 – Tenta un furto all'interno dell'ufficio postale, ma finisce in manette per il pronto intervento dei carabinieri.

I militari della Stazione di Ceparana e di Calice al Cornoviglio, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato – nella flagranza del reato di tentato furto – un 24enne residente nello Spezzino. Il giovane dopo aver forzato la porta di servizio dell’Ufficio Postale di Vezzano Ligure, si è introdotto all’interno dei locali evidentemente con l’intenzione di commettere un furto. L’azione non è sfuggita all’attenzione dei carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che hanno immediatamente bloccato l’autore del reato procedendo al sequestro del cacciavite utilizzato per forzare la porta.

L’arrestato, che durante l’azione ha proferito delle gravi minacce nei confronti dei militari, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica e al Tribunale della Spezia, sarà giudicato con rito direttissimo.