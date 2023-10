Fondi per il Bertolotti a Bolano. Il Comune ci riprova

Campo sportivo Bertolotti, il Comune di Bolano ci riprova. L’amministrazione comunale tenta nuovamente la strada del bando ’Sport e periferie’ lanciato dal Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei ministri per cercare di migliorare lo stadio della frazione capoluogo. Il progetto per la riqualificazione dell’impianto, che individua in 960mila euro il costo delle opere, dopo essere stato perfezionato a seguito di colloqui con tecnici della Figc e del Coni, sarà nuovamente candidato. Il piano, licenziato dalla giunta di Alberto Battilani, prevede in via prioritaria la messa a norma del campo di calcio a 11 esistente – con la realizzazione di nuove torri faro e la riqualificazione del manto erboso – mentre le vecchie gradinate verranno totalmente demolite per lasciare spazio a una nuova struttura che ospiterà al piano terra alcuni locali di servizio e, sopra, una gradinata coperta sulla quale verrà installato un impianto fotovoltaico che ridurrà sensibilmente i consumi energetici del polo sportivo. Prevista anche la riqualificazione dell’edificio che ospita gli spogliatoi. Non solo: negli spazi dedicati al pallone, saranno realizzate anche strutture e allestimenti amovibili per la pratica di altre discipline: in primis, la realizzazione di un campo di tiro con l’arco e di uno dedicato alla pallavolo. Poco all’esterno del campo sportivo, è stata progettata un’area di sosta per biciclette, con la creazione di un percorso di connessione con l’Alta via dei monti Liguri. Vicino alla nuova struttura saranno poi installate una serie di attrezzature fisse per favorire la pratica dello sport all’aria aperta, legate al cosiddetto cross training outdoor.