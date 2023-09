Fondazione Meoni. Pranzo solidale all’Arci

Un pranzo solidale per raccogliere fondi a favore della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus. L’appuntamento è per sabato 30 settembre dalle 12.30 al Circolo Arci Val Graveglia, nel Comune di Riccò del Golfo: l’obiettivo è quello di raccogliere denari per sostenere le attività avviate in Africa dall’organizzazione umanitaria fondata dall’associazione ’Solidarietà in buone mani’ e dalla famiglia del compianto motociclista, vincitore di due Parigi-Dakar, scomparso prematuramente nel 2005 a causa di un incidente durante una gara. La Fondazione, presieduta da Pierluigi Fabbri (nipote di Fabrizio;ndr) sta proseguendo i progetti promossi in vita da Fabrizio, e molti altri resi possibili dagli aiuti ricevuti in questi anni, e opera principalmente in Senegal, ma anche in Tanzania, Costa D’Avorio, Sud Sudan, Burkina Faso e Camerun. Per la partecipazione al pranzo è gradita la prenotazione ai seguenti numeri: Massimo Scodella 346.8707536, Antonellla Molinari 331.9132342. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alle scuole sostenute dalla Fondazione, in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico.