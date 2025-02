Fitta agenda di interventi: "A Pasqua la rotonda"

Cantieri aperti un po’ ovunque nella fetta di territorio che collega Val di Magra e Val di Vara. Oltre al ponte Santo Stefano-Ceparana infatti nell’agenda istituzionale sono segnati in rosso anche altre opere molto attese oltre che per la loro funzione strategica per la sicurezza stradale come nel caso della rotonda di Bottagna. Al sopralluogo tecnico per il varo dell’ultima tratta dell’impalcato sul greto del fiume era presente anche l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. "Puntiamo alla fine del 2025 – ha spiegato – per il completamento del primo lotto di questa infrastruttura fondamentale per il territorio spezzino, frutto di un lungo lavoro delle istituzioni. Il secondo lotto della bretella verrà realizzato nei prossimi anni per il collegamento diretto con il casello La Spezia - Santo Stefano Magra, così da garantire un’infrastruttura adeguata in un’area che sta vivendo un importante sviluppo industriale e artigianale. Su quest’opera c’è un anticipo di risorse da parte di Regione Liguria per 3 milioni di euro che diventeranno un contributo alla Provincia per completare gli interventi. È un bel modo di lavorare insieme tra Governo, Regione e Provincia con i territori, in particolare i Comuni di Bolano e Santo Stefano Magra, che dovremo accompagnare adesso per l’adeguamento delle viabilità esistenti comunali e poi per la realizzazione del secondo lotto". L’assessore alle infrastrutture ha confermato il cronoprogamma delle opere in cantiere. "Entro la fine dell’anno – ha ribadito – oltre alla realizzazione di questo primo lotto della bretella, traguardiamo anche il termine dei lavori della rotonda di Bottagna che sarà pronta entro Pasqua oltre al potenziamento del casello di Ceparana. Stiamo parlando di opere che stanno procedendo con la regia della Regione Liguria e che sono propedeutiche al completamento delle manutenzioni sulla carreggiata del ponte di Ceparana da parte di Anas". I tecnici della Provincia hanno aggiunto che entro la fine dell’estate la struttura del ponte sarà completa quindi potranno iniziare le opere di definizioni e di collaudo per poter consegnare e dare definitivamente il via al transito alla fine dell’anno.

Massimo Merluzzi