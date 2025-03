Fincantieri e guardia di finanza sottoscrivono un protocollo d'intesa per la legalità

Roma, 21 marzo 2025 – Fincantieri, leader mondiale nella costruzione di navi ad alta complessità, e la Guardia di Finanza hanno siglato oggi un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare la collaborazione per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali e delle irregolarità nel settore economico e produttivo. Il protocollo avrà ricadute a cascata su tutti i territori nei quali sono presenti presidi di Fincantieri e quindi anche alla Spezia.

L’accordo prevede un’azione congiunta mirata alla tutela della legalità, con un focus su prevenzione e contrasto dell’illegalità economico-finanziaria, delle frodi, della corruzione e del lavoro irregolare. In ragione di un’azione capillare presso ogni sede delle unità produttive Fincantieri, l’Intesa permetterà di rafforzare gli scambi di dati e notizie utili a forte valenza preventiva tra la Società e gli organi territoriali della Guardia di Finanza, istituzionalizzando una collaborazione d’eccellenza e rafforzando la tutela della regolarità e della trasparenza del proprio indotto.

Il protocollo di collaborazione consentirà, infatti, di accrescere l’efficacia delle azioni di rispettiva competenza, agevolando l’individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio e, per Fincantieri, azienda di rilevanza strategica, di accedere alle più alte forme di partnership pubblico-privata, pilastro fondamentale a protezione dell’industria e della sicurezza nazionale.

Alla cerimonia di firma, tenutasi presso la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno preso parte Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri e il comandante generale Andrea De Gennaro, a testimonianza dell’importanza di questo impegno congiunto. Presente, tra gli altri, anche Enrico Pirastru, senior vice president security di Fincantieri.

Il Protocollo si inserisce nel quadro delle iniziative già avviate da Fincantieri per garantire i più alti standard di integrità e trasparenza, in linea con il Protocollo Quadro Nazionale di Legalità sottoscritto con il ministero dell’Interno. Fincantieri si impegna attivamente nel rafforzare il legame tra impresa e comunità, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Legalità e sostenibilità non sono solo valori etici, ma leve strategiche che rafforzano le aziende potenziandone la competitività, favorendo la creazione di valore condiviso, attraendo talenti e assicurando risorse fondamentali per una crescita a lungo termine.

In questa direzione va anche il recente Protocollo di Intesa siglato con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’adozione della certificazione Asse.Co., finalizzata a garantire la regolarità contributiva e retributiva delle aziende dell’indotto navalmeccanico. Un impegno concreto che, attraverso progetti pilota nei cantieri strategici di Monfalcone e Marghera, punta a elevare gli standard di responsabilità sociale e sicurezza del lavoro nel settore.