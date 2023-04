Finanziati i distretti sociosanitari Sul piatto ci sono 8 milioni di euro "Serviranno per progetti inclusivi"

Otto milioni di euro per sostenere le attività dei Distretti sociosanitari della Liguria. È quanto messo sul piatto da Regione Liguria attraverso il fondo regionale per le politiche sociale, con le somme che potranno essere utilizzate dai distretti per sostenere tutte le aree assistenziali: interventi educativi, spese delle comunità alloggio, dei centri diurni e aggregativi, gli interventi per le persone anziane e disabili, oltre al supporto all’assistenza domiciliare, agli interventi nei centri diurni e il trasporto sociale. Nella misura sono inclusi anche gli interventi di sostegno alle famiglie e le spese del segretariato sociale, ovvero gli sportelli che si occupano di fornire informazioni, interventi e presa in carico dei soggetti deboli.

Ai tre Distretti spezzini sono stati assegnati complessivamente poco più di 1,3 milioni di euro. Al Distretto 17 ‘Val di Vara-Riviera’ sono stati assegnati 311.111 euro, al Ditretto 18 Spezzino 503.688 euro, e al Distretto 19 ‘Val di Magra’ 497.829 euro. "Si tratta di risorse fondamentali per promuovere l’inclusione sociale in ogni ambito e su tutto il territorio regionale – commenta l’assessore alla Politiche sociali e del Terzo settore, Giacomo Giampedrone –. I Comuni potranno così mettere in atto misure di progettazione in ambito sociale, sostenere strutture comunitarie e semi residenziali e molte altre attività a favore di famiglie, anziani, disabili e di tutti i cittadini più fragili".

Come stabilito dal Piano sociale integrato approvato dalla Regione Liguria, le somme del riparto verranno assegnate al Comune capofila del distretto sociosanitario, per poi essere utilizzate a favore di tutti gli enti locali afferenti al Distretto medesimo. Lo stanziamento da otto milioni di euro da parte di Regione Liguria sarà presto affiancato da ulteriori risorse nazionali ancora da ripartire; l’ammontare del contributo attribuito ai Distretti è stato stabilito sulla base dei criteri precedentemente condivisi con i territori. Complessivamente, ai tre Distretti situati nella provincia di Imperia sono stati assegnati 1.428.742 euro, ai quattro Distretti del Savonese arriveranno 1.632.499 euro, mentre ai nove distretti afferenti all’Asl3 Genovese sono stati assegnati poco più di 3 milioni e 600 mila euro.