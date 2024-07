Finale da Oscar al Festival del Jazz. La voce di Russell in piazza Europa

Russell Crowe insieme ai The Gentlemen Barbers e Lorraine O’Reill, concludono domani alla Spezia in piazza Europa la 56ª edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia, la più importante rassegna jazz della Liguria, nonché il più antico festival musicale italiano dedicato al genere. Con questa configurazione, Russell Crowe porterà sul palco il suo tour ‘Indoor Garden Party’. L’attore neozelandese, premio Oscar nel 2001 come miglior attore protagonista per ‘Il gladiatore’, ha partecipato come ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023 nella veste di musicista e cantante. "Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica – ha detto Russell Crowe nella presentazione del tour proprio al Festival Sanremo – , era uno sfogo creativo molto importante. La musica per me è stata sempre centrale: alle superiori il mio obiettivo era fare musica. A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 ho inciso il mio primo disco. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c’è da molto prima". Crowe ha lavorato con The Gentlemen Barbers negli ultimi quattro anni, una band con cui ha legami di amicizia e collaborazione musicale che risalgono a trenta anni fa. La band include membri come Dave Kelly (batteria), Stewart Kirwan (tromba), Stu Hunter (pianoforte), Chris Kamzelas (chitarra) e James Hazelwood (basso), con cui Russell ha suonato in precedenti gruppi.

Lorraine O’Reilly, famosa per la sua voce potente, si è unita a loro dal 2017 e ha partecipato a vari spettacoli in Europa. Il loro tour include performance in pub, club e teatri, con un repertorio che spazia tra r&b, gospel e country. Ma cosa ci dobbiamo attendere questa sera? "Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica – ha concluso Crowe a Sanremo – ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria". Biglietti disponibili in prevendita al link https://urly.it/3a0fb, ma possono essere acquistati online anche su Vivaticket.com oppure direttamente al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino) oggi dalle 8.30 alle 12, o ancora nel botteghino di piazza Europa, dopo le 18.30. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 727521 oppure inviando una mail a [email protected].

Marco Magi