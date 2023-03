Filosofia e amore nei corsi Aidea

Nuovi corsi all’associazione Aidea, oggi, per quello di letteratura, alle 15.30 nella sede di via Persio, la professoressa Roberta D’Imporzano prosegue sul tema ‘Viaggio all’Inferno dantesco’ con ‘L’aura sanza tempo tinta’. Poi, alle 16.45, inizia il modulo di filosofia ‘I Filosofi e l’Amore Che posto ha nella filosofia l’amore?’. In questo corso si cercherà di svelare aspetti poco noti della vita amorosa dei grandi filosofi. Il burrascoso rapporto tra Socrate e Santippe, Il ‘maestro di color che sanno’ beffeggiato da Fillide, le disavventure di Abelardo con Eloisa, il dongiovannismo di Sartre, gli insuccessi di Nietzsche. L’Unitre di Lerici propone oggi, nella sala consiliare del municipio lericino, alle 16.30, per il corso di storia del cinema a cura della professoressa Gabriella Tartarini, ‘Il Cinema italiano nel Neorealismo’.