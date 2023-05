Filomena Lamberti al 5Terre Outlet

Un’ospite speciale, scampata ad un terribile destino, testimone vivente di cosa significhi la violenza di genere e di come si debba combattere. Vittima, con ancora i segni dell’orrore addosso, ma soprattutto donna forte, che si mette a disposizione della causa: Filomena Lamberti sarà ospite oggi alle 15.30 al Brugnato 5Terre Outlet Village nell’ambito del progetto “Modelle per caso…storie di donne vestite di coraggio” promosso dal brand Amelie. La donna presenterà il libro “Un’altra vita. Non è un romanzo, è il coraggio di testimoniare”, che racchiude la sua esperienza e le testimonianze dell’associazione Spaziodonna – Salerno, impegnata dal 1978 in questa causa.