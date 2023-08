Figlia d’arte per ’Women’ Bollani al molo Pescatori

Talento raro Frida Bollani Magoni che, a dispetto del suo cognome altisonante, si è saputa ritagliare un personalissimo spazio sotto le luci dei riflettori. Pianista e cantante di talento, nota anche per essere la figlia di Petra Magoni e del grande Stefano Bollani – unanimemente ritenuto uno dei più grandi compositori italiani della nostra epoca – sarà protagonista, stasera alle 21.30, di un concerto al Molo dei Pescatori di Monterosso, nell’ambito del festival ‘Women – Voci di donna’, con ingresso gratuito.

Frida Bollani Magoni, diciottenne, è da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica. Comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro non vedente Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Poi ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista e la ricordiamo cinque anni fa alla cerimonia di apertura degli Special Olympics, all’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10mila persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori, sia in Italia che all’estero ed ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a ‘The Adventures of Peter Pan’ e ‘Jesus Christ meets the Orchestra’. Al Quirinale, di fronte al Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno del 2021, oltre alla toccante interpretazione dell’inno nazionale, la giovanissima musicista ha eseguito in musica e voce una versione commovente del capolavoro di Lucio Dalla ‘Caruso’ e omaggiato Franco Battiato, da poco scomparso, con una bellissima interpretazione del brano ‘La Cura’.

m. magi

