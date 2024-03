Fiera di San Giuseppe. Affluenza da record fra migliaia di oggetti e panini alla porchetta

La Spezia, 18 marzo 2024 – Quale sarà l’oggetto più venduto della Fiera di San Giuseppe 2024? Con un’affluenza record, all’insegna del ‘magari alla mattina del primo giorno c’è meno caos’, è partita ieri alle 8 l’avventura di questa nuova edizione del tradizionale mercato dedicato alla festa del patrono della nostra città, che si chiuderà domani. I banchi, oltre 600, offrono davvero di tutto. E già dalle 9.30 si camminava a rilento per tutte le vie interessate dall’evento, sia sulla passeggiata a mare, che nella zona limitrofa ai giardini.

Una gran voglia di uscire, con il meteo che è vero, non ha garantito il sole, ma almeno temperatura adeguatamente mite e neanche una goccia di pioggia sì. Dunque, oggi, così come domani, ci sarà ancora la possibilità di acquistare (o semplicemente farsi un giro) tra i tanti banchi. Ed ecco lo spremitutto che un ragazzo col fisico da culturista pubblicizza dicendo "come vedete non serve tanta forza, basta premere appena così...", oppure le minimotoseghe da potatura, che tanto successo avevano riscosso pure nel 2023, molto utili in questo periodo.

Poi ancora gli intramontabili lavapavimenti che li lucidano anche, le spugnette di ogni genere o le grattugie di vario tipo per creativi pranzi che in molti, ovviamente, riusciranno ad usare una sola volta. Poi le immancabili pentole e i ferri da stiro ‘innovativi’, oppure tutti quei gadget/oggetti che si vedono consuetudinalmente nelle televendite (ad esempio la maniglia per doccia). Insomma, ce n’è per tutti i gusti, sebbene i più gettonati rimangano i banchi dove si vendono i panini con la porchetta oltre che, per i più piccoli, quelli dei giocattoli e dei libri, oltre agli apprezzati stand di polizia e Spezia calcio.